"حزب الله": استهدفنا انتشارًا لجنود العدو في محيط موقع رويسات العلم وحققنا إصابات مباشرة

أعلن "حزب الله"، في بيان، أنّه "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، وبعد استهداف ‏‏‏‏‏‏‏‌‏‌‌‌‏موقع رويسات العلم، قام مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 04:40 من عصر يوم الجمعة ‏‏02-02-2024 باستهداف انتشارٍ لجنود العدو الإسرائيلي في محيطه بالأسلحة الصاروخية ‏وحقّقوا فيه إصابات مباشرة".

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