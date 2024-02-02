تعال وابن بيتك في غزة.. لعبة إسرائيلية صنعت بعد تهجير الفلسطنيين

ياسر رشاد - القاهرة - عقد مؤتمر إسرائيلي، يدعو إلى إعادة بناء المستوطنات في قطاع غزة الفلسطيني، وخلاله عرض المندوبين لعبةً لوحية تحثُّ اللاعبين بها على تحديد الأماكن التي يريدون اتخاذها منازل لهم داخل القطاع بعد احتلاله.

تعال وابن بيتك في غزة، هو اسم اللعبة التي تتكون من خريطة لقطاع غزة مقسمة إلى أحياء مختلفة بأسماء عبرية، وبجانب كل اسم توضيحات للمعنى الكامن وراءه.

وتسلم المشاركون في الفعالية التي أقيمت في القدس اللعبة، بحضور سياسيين إسرائيليين من التيار اليميني، ونشطاء وحاخامات يهود، للدعوة إلى بناء مستوطنات إسرائيلية في غزة، بعد انتهاء العدوان الإسرائيلي عليها.

كما حضر المؤتمر 11 وزيراً في الحكومة الإسرائيلية، و15 نائباً في الكنيست من المنتمين إلى أحزاب الائتلاف الحاكم.

اللعبة تستوجب من اللاعبين وضع كتل خشبية على هيئة منزل، وكتابة أسمائهم على الملصقات، للإشارة إلى الأحياء التي يرغبون في المكوث بها.

ومن بين المواقع التي تعرضها خريطة اللعبة “حي أبطال غزة”، وهو حي يُفترض إقامته مكان حي الشجاعية الفلسطيني، الذي لطالما عُرف ببسالة مقاومته للعدوان الإسرائيلي في هذه الحرب وحروب سابقة، وقتلت فيه إسرائيل نحو 300 فلسطيني في غارة واحدة على مجمع سكني في الشجاعية في ديسمبر الماضي.