"القسام" أعلنت قتل 15 جنديًا إسرائيليًا من "مسافة صفر" في منطقة الجوازات غرب مدينة غزة

أعلنت كتائب "القسام"- الجناح العسكري لحركة "حماس"، في بلاغ، أنّ "مجاهدينا أجهزوا على 15 جنديًا صهيونيًا من مسافة صفر في منطقة الجوازات غرب مدينة غزة".

هذا، ولفتت إلى تدمير "ناقلة جند صهيونية بقذيفة "الياسين 105" في منطقة الجوازات غرب مدينة غزة".