أعلنت كتائب "القسام"- الجناح العسكري لحركة "حماس"، في بلاغ، أنّ "مجاهدينا أجهزوا على 15 جنديًا صهيونيًا من مسافة صفر في منطقة الجوازات غرب مدينة غزة".
هذا، ولفتت إلى تدمير "ناقلة جند صهيونية بقذيفة "الياسين 105" في منطقة الجوازات غرب مدينة غزة".
كانت هذه تفاصيل خبر "القسام" أعلنت قتل 15 جنديًا إسرائيليًا من "مسافة صفر" في منطقة الجوازات غرب مدينة غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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