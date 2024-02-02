"الجديد": إنتهاء اجتماع المجلس المركزي لمصرف لبنان والإتفاق على تعديل التعميم 151

أفادت مصادر مصرفية لـ "الجديد"، بـ"إنتهاء اجتماع المجلس المركزي لمصرف لبنان بالإتفاق على تعديل التعميم 151 على أن يعقد غداً إجتماع آخر بين الحاكم بالإنابة وجمعية المصارف لوضع آلية تنفيذية للتعميم الجديد".

وكانت قد علمت "​الخليج 365​" أنّ تعديل التّعميم 151 الّذي سيصدره ​مصرف لبنان​ المركزي، يقضي بإعطاء 150 دولار "فريش" للمودع شهريًّا، كما أنّ "المركزي" سيُعلن توحيد ​سعر الصرف​ القائم حاليًّا، أي 89500 ليرة.

لكن "النشرة" استطلعت عن سعر صرف السّحوبات، فتبيّن بحسب مصادر ماليّة، استمرار السّحوبات على أساس السّعر ذاته 15 ألف ليرة، ما دام أنّ ​الموازنة​ الماليّة لم تصدر بعد في الجريدة الرّسميّة.

وأشارت المصادر لـ"النشرة"، إلى أنّ "الحكومة تتّجه الأسبوع المقبل إلى تحديد سعر صرف السّحوبات، قبل إصدار الموازنة رسميًّا، بما ينسجم مع الواقع المالي وقدرات ​المصارف​ على الدّفع، لتجنّب انهيار القطاع وخسارة ​أموال المودعين​".

لذا، لن يسري تحديد ​المصرف المركزي​ لسعر الصّرف 89500 ليرة على سعر دولار السّحوبات، بعد إصدار الحكومة قرارها في هذا الإطار، لكن المودع سيحصل على 150 دولار "فريش" شهريًّا، إضافةً إلى ما يريد سحبه باللّيرة بحسب السّعر والمبلغ الّذي ستحدّده الحكومة.