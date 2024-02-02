أعلن مكتب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، أنه "في تواصل جرى اليوم بين هنية والأمين العام لحركة "الجهاد الإسلامي" زياد النخالة، تم استعراض التطورات الميدانية والسياسية التي تمر بها ساحتنا الفلسطينية وخاصة معركة طوفان الأقصى".
وبحسب المكتب، فقد جرى "التشاور بشأن المبادرات لإنهاء العدوان على غزة"، حيث تم التأكيد على أنّ "دراسة المقترح الجديد لوقف إطلاق النار ترتكز على أساس أن تفضي أي مفاوضات إلى إنهاء العدوان كليًّا وانسحاب جيش الاحتلال إلى خارج القطاع ورفع الحصار والإعمار وإدخال كافة متطلبات الحياة لشعبنا وإنجاز صفقة تبادل متكاملة مؤكدين بأن فصائل المقاومة ستكون حيث هي مصلحة شعبنا وحمايته".
واعتبر هنية والنخالة أن "صمود شعبنا البطولي وبسالة المقاومة والإرادة السياسية في معركة طوفان الأقصى وما يتعرض له شعبنا في القدس والضفة وفي كافة أماكن تواجده سوف تحقق لشعبنا الحرية والعودة والاستقلال".
كانت هذه تفاصيل خبر هنية والنخالة: أي مفاوضات يجب أن تفضي لإنهاء العدوان وانسحاب جيش الاحتلال من غزة وإنجاز صفقة تبادل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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