وزير خارجية بريطانيا: على "حزب الله" التراجع إلى شمال الليطاني

أشار وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، في حديث لقناة الـ"إل بي سي أي"، إلى أنّ "على حزب الله التراجع الى شمال الليطاني".

إلى ذلك، لفت إلى أنّه "سيأتي يوم نعترف فيه بدولة فلسطين"، معتبرًا أنّ " الحوثيين (حركة أنصار الله) يعرفون أن هناك ثمنًا لهجماتهم".

هذا، وبحسب بيان للسفارة البريطانية، فقد أكد وزير الخارجية البريطاني خلال زيارته إلى قاعدة رياق الجوية العسكرية في البقاع، على "التزام بريطانيا بدعم جهود وقف التصعيد في لبنان، والدعم المستمر للجيش اللبناني الذي وصل إلى 100 مليون جنيه استرليني منذ عام 2009".

وأعلن كاميرون، عن "دعم بريطانيا للجيش اللبناني والذي تجاوز الآن 100 مليون جنيه إسترليني منذ عام 2009. دعمت المملكة المتحدة حتى الآن بناء 78 برجًا حدوديًّا، وقامت بتوفير 344 سيارة لاند روفر و3450 مجموعة من معدات الوقاية الشخصية للجنديات والجنود في العمليات الحدودية ومئة مركبة دورية مدرعة من طراز لاند روفر وتدريب أكثر من 26.5 ألف فرد من القوات المسلحة اللبنانية في العمليات الحدودية والأمن الداخلي".

كذلك أعلن عن "تمويل جديد بقيمة 7.35 مليون جنيه إسترليني من المملكة المتحدة لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية والصندوق الإنساني في لبنان، الذي يدعم وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية لتوفير الغذاء والماء والمأوى وغيرها من الدعم الأساسي للمجتمعات الأكثر ضعفاً في جميع أنحاء لبنان".

وكشف عن "مساهمة بقيمة 2.6 مليون جنيه إسترليني لدعم تعليم الأطفال الأكثر ضعفا من خلال شبكة من المراكز المجتمعية للأطفال الغير ملتحقين بالمدارس كجزء من تمويل الصندوق الائتماني للتربية دعما لقطاع التعليم في لبنان التابع لمنظمة اليونيسف ووزارة التربية والتعليم العالي".

وشدد على أن "المملكة المتحدة تعمل للمساعدة في الحفاظ على الاستقرار في لبنان ومنع أي تصعيد إقليمي مدمّر".