أدى الطقس الماطر في منطقة الشوف الى حصول انهيارات عدة تسبب بعضها بقطع الطرق، مثل الطريق بين الجاهلية وسرجبال بسبب الانهيارات الصخرية عليه. كذلك ادت الامطار الى انهيار كبير بين بلدتي كفرنبرخ ووادي الست.

كانت هذه تفاصيل خبر إنهياران صخريان قطعا طريقي الجاهلية - سرجبال وكفرنبرخ - وادي الست لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.