أعلن الإعلام الحربي في "حزب الله"، أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، ورداً على ‌‏الاعتداءات الإسرائيلية على القرى الجنوبية والمنازل المدنية وآخرها الغارة على التعاونية في ‏بلدة الجبين، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 05:20 من مساء يوم الجمعة ‌‌‏02-02-2024 مبنىً في مستعمرة أفيفيم بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابة مباشرة".‏

كانت هذه تفاصيل خبر "حزب الله": استهدفنا مبنىً في مستعمرة أفيفيم رداً على ‌‏الاعتداءات الإسرائيلية على قرى الجنوبية والمنازل المدنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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