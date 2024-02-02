الأب غانم شارك في جلسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة حول العدالة والسلام

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شارك رئيس جمعية "نسروتو" في لبنان واميركا الأب مروان غانم، في الجلسة العامة التي دعا إليها المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الأمم المتحدة حول العدالة والسلام.
وبصفتها جمعية "نسروتو" عضوًا في هذا المجلس ولها صفة استشارية خاصة فيه، تضمنت كلمة الأب غانم التي رُفعت إلى أمانة سر المجلس اختبار "نسروتو" في برامج العدالة الاصلاحية المبنية على العدالة والسلام والتي تقوم بها في السجون اللبنانية منذ سنة 2016 ولا تزال بالشراكة مع اخوية السجون العالمية.
والجدير ذكره، أنّ كلمة الأب غانم قدمت إلى المجلس بإسم أخوية السجون العالمية وجمعية "نسروتو" أخوية السجون في لبنان.
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