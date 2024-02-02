العبسي التقى السيناتور الفرنسي ريتايو في باريس: من حق الشعوب تقرير ما تراه مناسبا لمستقبلها

واصل بطريرك انطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك يوسف العبسي جولته الاوروبية، حيث انتقل من بلجيكا إلى العاصمة الفرنسية باريس على رأس الوفد المرافق والتقى فور وصوله عضو مجلس الشيوخ ورئيس مجموعة الكنائس الشرقية في المجلس السيناتور برونو ريتايو، وبحث معه في شؤون الكنيسة في دول المشرق العربي.

وأشار العبسي إلى أنّه "اطلع السيناتور الفرنسي على حقيقة الاوضاع في لبنان وغزّة بشكل خاص والمنطقة برمّتها بشكل عام وتداعيات الأزمة الاقليمية على دول الجوار في ظل اشتداد موجة الهجرة من الدول المتأثرة بالصراع".

وقال: "بحثنا في عملية تنظيم الجهود لرفع العقوبات عن سوريا خصوصا ان المواطن هو من يدفع ثمن الحصار والعقوبات وليست الحكومات المعنية".

وتمنى العبسي أنّ "تثمر الجهود الخيرة والصادقة لتحقيق المزيد من حقوق الانسان، فمن حق الشعوب تقرير ما تراه مناسبا لمستقبلها".

وفي محطة ثانية شارك العبسي في حفل استقبال اقامته على شرفه منظمة مبرة الشرق "l'œuvre d 'orient" في حضور ممثلي الكنائس في العاصمة الفرنسية وكانت له كلمة شدد فيها على "ضرورة مساعدة مسيحيي المشرق للثبات في ارضهم"، مشيرا إلى ان "المطلوب في هذه المرحلة ليس فقط الدعم المادي بل المعنوي والسياسي ايضا".