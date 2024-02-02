غالانت: عندما نحقق الأمان في الشمال سواء عسكريًا أو عبر تسوية سنكون قادرين على التحلي بالهدوء

أشار وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، إلى أنّه "عندما نحقق الأمان في الشمال سواء عسكريًا أو عبر تسوية، سنكون قادرين على التحلي بالهدوء".
وأمس، أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، بأنّ "الجيش الإسرائيلي قرّر تقليص قوّاته المتمركزة في المناطق المتاخمة للحدود اللبنانية".
وأوضحت أنّ "فرقًا أمنية محلية ستتولى عملية الاستجابة للحوادث الأمنية في المناطق المتاخمة للحدود مع لبنان".
ويأتي ذلك في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية اليومية على جنوب لبنان والتي تطال المدنيين، فيما ينفّذ "حزب الله" عمليات عسكرية تستهدف الجيش الإسرائيلي والمواقع الإسرائيلية، وذلك تزامنًا مع استمرار الحرب الإسرائيلي على قطاع غزة.
وكان قد قاد المبعوث الأميركي الخاص إلى لبنان آموس هوكشتاين مساع دبلوماسية تهدف إلى تجنب التصعيد وإعادة الاستقرار عند الحدود اللبنانية الجنوبية، فيما يؤكد "حزب الله" موقفه على عدم التطرّق إلى أي ملف قبل وقف إطلاق النار في غزة.
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