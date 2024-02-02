شكرا لقرائتكم خبر عن الحوار الوطنى يدعو للمشاركة بالآراء والمقترحات فى جميع موضوعاته ولجانه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا مجلس أمناء الحوار الوطنى، للمشاركة بالآراء والمقترحات في كافة موضوعات ولجان الحوار الوطني وخاصة الملف الاقتصادي الذي سيكون له أولوية المناقشات في الفترة المقبلة، وذلك حتى 11 فبراير 2024، ليتم عرضها ومناقشتها لبناء توافق وطني لتعزيز المساحات المشتركة بين الجميع.

وقال مجلس الأمناء :"مساحات مشتركة أوجدها الحوار الوطني، من أجل الوصول إلى الأفضل.. فالوطن يحتاج إلى كل رأي ورؤية، ومع استئناف فعاليات الحوار الوطني في مرحلته الثانية، يسعدنا أن تشاركونا بآرائكم ومقترحاتكم مكتوبة في كافة موضوعات ولجان الحوار الوطني وخاصة الملف الاقتصادي".