"الحدث" عن خارجية فرنسا: وزير الخارجية سيتوجه للبنان لبحث ضرورة إيجاد حل دبلوماسي بين لبنان وإسرائيل

نقلت قناة "الحدث" عن وزارة الخارجية الفرنسية قولها في تصريح لها، إنّ "وزير الخارجية ستيفان سيجورني سيتوجه إلى لبنان لبحث ضرورة إيجاد حل دبلوماسي بين لبنان وإسرائيل".

وعبّرت عن القلق من "الوضع على الحدود بين لبنان وإسرائيل ونواصل نشاطنا لمنع تفاقم الوضع"، مضيفة "متمسكون بالحفاظ على أمن اليونيفيل وتمكينها من القيام بمهامها".