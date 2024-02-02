أعلنت لجان المساعدين القضائيين في لبنان، في بيان، أنّ "اجتماعا عقد مع وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري الخوري، وتم البحث في شؤون المساعد القضائي كافة، إن لجهة راتبه الشهري ورواتب نهاية الخدمة والتقديمات الصحية، أو لجهة الصندوق التعاوني للمساعدين القضائيين، ووعد الوزير الخوري بنقل هذه المطالب المحقة بنظره أيضا إلى مجلس الوزراء لمحاولة إيجاد حلول سريعة وعملية، علما بأنه وافق على أمور عدة متعلقة بالصندوق".
وأشارت إلى أن "اعتكاف المساعدين القضائيين مستمر لغاية الخميس في 8 شباط الجاري ضمنا بشكل كامل باستثناء آخر يوم في المهلة القانونية والملفات المتعلقة بالموقوفين فقط".
كانت هذه تفاصيل خبر المساعدون القضائيون أكّدوا الاستمرار في اعتكافهم لغاية 8 شباط ضمنًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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