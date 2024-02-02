قنصلية النيبال نعت جنديا في كتيبة بلادها العاملة في الجنوب ضمن "اليونيفيل"

نعت القنصلية العامة للنيبال في لبنان، في بيان، "الجندي سوباش ثابا، الذي خدم بتميز في كتيبة نيبالية تعمل في جنوب لبنان تحت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان- اليونيفيل"، مشيرة الى أنه كان "رمزا للتفاني والشجاعة، أدى واجباته بأقصى درجات النزاهة وترك وراءه إرثا من الشرف والتضحية سيُذكر".

وإذ تقدمت القنصلية بـ"أعمق التعازي إلى عائلته، ورفاقه في السلاح، وجميع المتأثرين برحيله"، مؤكدة أن رحيله "يمثل خسارة كبيرة ليس فقط لعائلته المباشرة ولكن للمجتمع النيبالي بأكمله ولكل من يقدر التفاني والالتزام بالسلام"، تعهدت بـ"إبقاء ذكراه حية في قلوبنا والاستمرار في سلوك الطريق الذي رسمه لنا بإلهام".