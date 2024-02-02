سويف في قداس دخول المسيح إلى الهيكل في باب التبانة: لبنان هو حرية الفكر والتعبير والمعتقد

ترأس رئيس أساقفة أبرشية طرابلس المارونية المطران يوسف سويف قداسا بمناسبة عيد دخول المسيح إلى الهيكل وذكرى استشهاد الشيخ كنعان الضاهر سنة ١٧٤١، في كنيسة سيدة الحارة التاريخية، في باب التبانة في طرابلس، وعاونه لفيف من الكهنة.

وأشار الأب جريج، الى "فرحة أبناء الرعية بحضور راعيها المطران سويف"، داعيا إلى "الصلاة لاستكمال دعوى تطويب الشهيد الضاهر في عهد المطران سويف".

بدوره، عبّر فيها سويف عن "سروره بالاحتفال بقداس دخول السيد المسيح الى الهيكل في كنيسة تاريخية تحمل في ترابها عظام الشهداء والقديسين على مر العصور، ومن بينهم يد الشيح كنعان الضاهر".

وحيا "خادمها الأب جريج على جهوده الرعوية والعميد الركن فادي بو حيدر، ومن خلاله كل الجيش اللبناني على تضحياته وسهره على حماية المواطنين وأرزاقهم".

كما حيا "قائد الجيش العماد جوزاف عون"، مشددا على "دوره ودور الجيش في حماية الوطن وطرابلس"، مؤكدا أن "الجيش ضمانة لكل اللبنانيين"، شاكرا "جميع الحضور، بخاصة عائلة آل الضاهر أقرباء الشيخ الشهيد الضاهر".

وشدد على "تميز لبنان وتمايزه، ليس فقط بالحرية الدينية، بل ايضا بحرية المعتقد، أي الحرية باختيار الدين الذي يريد كل انسان، وهذا الامر نتاج سنوات من التضحيات، وهذه قصة الشيخ كنعان ولبنان، لبنان الحرية والفكر والتعبير وحرية المعتقد".

ودعا إلى "الصلاة من أجل لبنان والابتعاد في عيد النور عن العتمة التي هي نتيجة ابتعاد الانسان عن الرب، وعيش حباته على القشور"، مؤكدا أن "جوهر حياتنا هو الايمان، ورسالة العيلة والفرد تكمن من خلال ايمانه العميق بالرب".

وأضاف "هذا نداء سمعان الشيخ عند حمله للطفل يسوع لكي يطلق بسلام أي أنه عند حمله ليسوع لم يعد يريد اكثر من الحياة. ولذا، إن وجود يسوع غاية حياتنا ومعناها الحقيقي".