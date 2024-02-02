الخارجية الأمريكية: جولة بلينكن في الشرق الأوسط تشمل زيارة مصر وقطر

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

أعلنت الخارجية الأمريكية، توجه وزير الخارجية أنتوني بلينكن إلى السعودية ومصر وقطر وإسرائيل والضفة الغربية من الفترة من 4 فبراير إلى 8 فبراير.

وأضافت الخارجية، أن بلينكن سيواصل جهود التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح جميع الأسرى وهدنة إنسانية في غزة.

كانت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، قالت إننا نعمل مع العديد من الشركاء الإقليميين بشأن اقتراح جديد لإطلاق سراح الأسرى في غزة.

وأضافت السفيرة الأمريكية، إذا تم الموافقة على الاقتراح الجديد للهدنة فسوف نتمكن من الوصول لوقف مستدام للأعمال العدائية، موضحة أنه على الأمم المتحدة أن تتمكن من إيصال المساعدات إلى غزة وتوسيع نطاقها.

وتابعت السفيرة، يجب أن يكون هناك تحقيق موسع بشأن اتهامات مشاركة عناصر من وكالة الأونروا في هجوم السابع من أكتوبر، مشيرة إلى أنه لابد لمجلس الأمن ضمان زيادة الضغط على حماس لقبول مقترح وقف للقتال في غزة.

وأكملت السفيرة الأمريكية، أن هناك دور لإسرائيل لتسريع وصول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، مضيفة أن كميات المساعدات الإنسانية الداخلة إلى قطاع غزة غير كافية.