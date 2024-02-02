نيويورك تايمز: أكثر من 800 مسؤول أمريكي وبريطاني وأوربي يطالبون بوقف دعم إسرائيل

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

أعلنت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، أنّ أكثر من 800 مسؤول في أمريكا وبريطانيا، والاتحاد الأوروبي، أصدروا رسالة عامة معارضة ضد دعم حكوماتهم لإسرائيل، في حربها ضد غزة.

وأفادت الصحيفة، بأن هذه هي المرة الأولى التي يجتمع فيها المسؤولون في الدول الحليفة عبر المحيط الأطلسي، في رسالة واحدة، لانتقاد حكوماتهم علناً بشأن الحرب، كما يقول المسؤولون الحاليون والسابقون الذين ينظمون هذه الجهود أو يدعمونها.

وكما يقول المسؤولون: إنّ من واجبهم كموظفين مدنيين، المساعدة في تحسين السياسات والعمل من أجل مصالح دولهم.. مضيفين: إنهم يتحدثون لأنهم يعتقدون أنّ حكوماتهم بحاجة إلى تغيير الاتجاه بشأن الحرب.

وجاء في الرسالة أيضاً، بحسب نيويورك تايمز: "السياسات الحالية لحكوماتنا تضعف مكانتها الأخلاقية وتقوّض قدرتها على الدفاع عن الحرية والعدالة وحقوق الإنسان على مستوى العالم".

وأضافت الرسالة: "هناك خطراً معقولاً في أن تساهم سياسات حكوماتنا في الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي، وجرائم الحرب، وحتى التطهير العرقي والإبادة الجماعية".

وقال أحد المنظمين، وهو مسؤول عمل في وزارة الخارجية الأمريكية لأكثر من عقدين: إنّ "الوثيقة لا تتضمن أسماء الموقعين لأنهم يخشون الانتقام".

لكنه أكد أنّ نحو 800 مسؤول حالي وافقوا على الرسالة، حيث تمّ توزيعها بهدوء بين الموظفين على المستوى الوطني في بلدان متعددة.