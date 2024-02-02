شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس أمناء راعي مصر: نستهدف الكشف على 2 مليون مصرى من خلال 6000 قافلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المستشار أمير رمزي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة راعي مصر، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي إن المؤسسة تسعى في عام 2024 لاستكمال مسيرة العطاء من أجل تنمية الإنسان. جاء ذلك خلال كلمته باحتفالية حكاية راعي مصر بقصر عابدين بحضور عدد من الشخصيات العامة وأعضاء البرلمان والشخصيات العامة.

وقال "رمزي" إن المؤسسة تنظم هذه الاحتفالية لتقديم المساعدة لأكبر عدد ممكن من الفقراء والمحتاجين والمرضى، خاصة في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة التي يدركها الجميع، وتعاني منها الأسر العادية، مشيرا إلى أن أي شخص قادر مسئول عن الأشخاص غير القادرين.

وشدد رئيس مجلس أمناء راعي مصر أنه من مصلحتنا جميعا أن يكون المجتمع مستقرا، وهذا لن يتحقق في ظل وجود فقير لا يجد غذاء، أو طالب غير قادر على التعليم.

وأوضح أن المؤسسة تطلق مبادراتها لعام 2024 لتكون "عام صحة الإنسان الفقير ليصبح مواطنًا منتجًا"، متابعا: "ولذا نخصص أدواتنا، برامجنا وأنشطتنا لتحقيق تلك الأهداف، ومنها توقيع الكشف على 2 مليون مصري من خلال تنفيذ 6000 قافلة طبية بقرى وعزب ونجوع مصر الأكثر احتياجًا، وتأسيس وتجهيز عدد 12 عيادة طبية متنقلة جديدة للانضمام لأسطول قوافل راعى مصر ليصلوا إلى 40 عيادة متنقلة" .

وأشار إلى أن المؤسسة تستهدف أيضًا خلال عام 2024 إجراء 1000 عملية جراحية جديدة، إلى جانب إعادة بناء ورفع كفاءة وتأثيث منازل لعدد 1100 منزل صحى آمن للأسر الأكثر إحتياجًا، فضلا عن تمكين عدد 7000 أسرة إقتصاديًا من خلال التدريب المهني والحرفي وأقامة المشروعات.

وأعلن رئيس مجلس أمناء راعي مصر عن افتتاح 6 حضانات جديدة لخدمة الأطفال فى القرى الفقيرة (رياض أطفال)، بجانب افتتاح 20 مركز لدعم وتأهيل لخدمة 8000 شخص جديد من ذوى الهمم، ودعم 5000 طالب دراسيًا، وتقديم الدعم المادى الشهرى لعدد 1000 أسرة أولى بالرعاية.

كما كشف عن أن مؤسسة راعي مصر تخطط خلال 2024 لتجهيز عدد 250 عروسة يتيمة، إضافة إلى كساء لعدد 25000 طفل يتيم وفقير، إلى جانب توزيع عدد 96000 كرتونة سلع ولحوم.

وذكر المستشار أمير رمزي أن المؤسسة تسعى، لمزيد من الشركاء اللذين لهم نفس رؤية راعي مصر لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.