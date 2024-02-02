المرصد السوري: مقتل 6 من الجماعات الإيرانية بينهم 3 غير سوريين نتيجة الغارات الجوية على ريف دير الزور

أفاد "المرصد السوري لحقوق الإنساس"، عن مقتل 6 من الجماعات الإيرانية بينهم 3 على الأقل من جنسيات غير سوريّة، كما أصيب 4 آخرون، نتيجة الغارات الجوية على منطقة الحيدرية ببادية الميادين، كما استهدفت الغارات مزار عين علي والشبلي بريف مدينة الميادين شرقي دير الزور.
واستهدفت الطائرات منطقة الحزام وحي الصناعة في البوكمال قرب الحدود السورية-العراقية.
وفي وقت سابق، نقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأميركية عن مسؤول أميركي، إعلانه عن "بدء ضربات أميركية في سوريا ردا على هجوم الأردن".
إلا أنّ موقع "بوليتيكو" كان قد نقل عن مسؤول في البنتاغون، قوله إنّ "الغارات على مواقع في دير الزور ليست أميركية".
وكانت قد أفادت وكالة "سبوتنيك"، عن هجوم أميركي استهدف منطقة حدودية سورية عراقية شرقي محافظة دير الزور.
بدورها، أكدت مصادر محلية لقناة "الجزيرة"، عن "قصف جوي يستهدف مناطق الحيدرية والشبلي في الميادين بريف دير الزور"، مشيرة إلى أنّ "غارات استهدفت مواقع جنوب مدينة الميادين شرق محافظة دير الزور في سوريا".
ويأتي ذلك بعد تهديدات أميركية على إثر مقتل 3 جنود أميركيين وإصابة أكثر من 40 في هجوم على قاعدة أميركية في الأردن قرب الحدود السورية، حيث اتهمت واشنطن جماعات مدعومة من إيران بتنفيذ الهجوم، وفق تعبيرها.
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