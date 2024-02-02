خارجية أميركا: بلينكن يتوجه إلى السعودية ومصر وقطر وإسرائيل والضفة من 4 إلى 8 شباط

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، أنّ وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن "سيتوجه إلى السعودية ومصر وقطر وإسرائيل والضفة الغربية من 4 إلى 8 شباط". ولفتت إلى أنّ "بلينكن سيواصل جهود التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح جميع الأسرى وهدنة إنسانية في غزة"، موضحة أنّ "بلينكن سيواصل العمل خلال جولته على منع توسع الصراع في المنطقة"، وذلك مع استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول.

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