"سبوتنيك": هجوم أميركي استهدف منطقة حدودية سورية عراقية شرقي محافظة دير الزور

أفادت وكالة "سبوتنيك"، عن هجوم أميركي استهدف منطقة حدودية سورية عراقية شرقي محافظة دير الزور.

بدورها، أفادت مصادر محلية لقناة "الجزيرة"، عن "قصف جوي يستهدف مناطق الحيدرية والشبلي في الميادين بريف دير الزور"، مشيرة إلى أنّ "غارات استهدفت مواقع جنوب مدينة الميادين شرق محافظة دير الزور في سوريا".

وأمس، أفادت شبكة "CBS" عن مسؤولين أميركيين، بأنّه تم "إقرار خطط لضرب أهداف في العراق وسوريا تستمر أيامًا وتشمل مرافق وأفرادًا إيرانيين".

واعتبر المسؤولون أنّ "الضربات رد على هجمات المسيرات والصواريخ التي استهدفت القوات الأميركية في المنطقة".

ويأتي ذلك بعد تهديدات أميركية على إثر مقتل 3 جنود أميركيين وإصابة أكثر من 40 في هجوم على قاعدة أميركية في الأردن قرب الحدود السورية، حيث اتهمت واشنطن جماعات مدعومة من إيران بتنفيذ الهجوم، وفق تعبيرها.