بايدن شارك في مراسم استقبال الجنود الأميركيين الثلاثة الذين قتلوا في هجوم بشمال شرق الأردن

شارك الرئيس الأميركي جو بابدن في مراسم استقبال الجنود الثلاثة الذين قتلوا في هجوم بشمال شرق الأردن الأحد الماضي.

وفي وقت سابق، نقلت شبكة "ABC" مسؤول أميركي، قوله إنّ "النقاش داخل البيت الأبيض متوتر بشأن الهجمات المحتملة على جماعات مدعومة من إيران"، والتي تتهمهم واشنطن بقتل الجنود الأميركيين.

ولفت إلى أنّ "توجد تقديرات بأن الرد الأميركي سيرسل رسالة واضحة لوقف الهجمات ضد مصالح أميركا"، مضيفًا "النقاشات الدائرة في البيت الأبيض أظهرت قلقًا من أن يؤدي الرد الأميركي إلى نشوب صراع واسع".