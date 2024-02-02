"إيه بي سي نيوز" عن مسؤول أميركي: بدء ضربات أميركية في سوريا ردا على هجوم الأردن

نقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأميركية عن مسؤول أميركي، إعلانه عن "بدء ضربات أميركية في سوريا ردا على هجوم الأردن".

إلا أنّ موقع "بوليتيكو" كان قد نقل عن مسؤول في البنتاغون، قوله إنّ "الغارات على مواقع في دير الزور ليست أميركية".

وكانت قد أفادت وكالة "سبوتنيك"، عن هجوم أميركي استهدف منطقة حدودية سورية عراقية شرقي محافظة دير الزور.

بدورها، أكدت مصادر محلية لقناة "الجزيرة"، عن "قصف جوي يستهدف مناطق الحيدرية والشبلي في الميادين بريف دير الزور"، مشيرة إلى أنّ "غارات استهدفت مواقع جنوب مدينة الميادين شرق محافظة دير الزور في سوريا".