"إيه بي سي نيوز" عن مسؤول أميركي: بدء ضربات أميركية في سوريا ردا على هجوم الأردن

نقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأميركية عن مسؤول أميركي، إعلانه عن "بدء ضربات أميركية في سوريا ردا على هجوم الأردن".
إلا أنّ موقع "بوليتيكو" كان قد نقل عن مسؤول في البنتاغون، قوله إنّ "الغارات على مواقع في دير الزور ليست أميركية".
وكانت قد أفادت وكالة "سبوتنيك"، عن هجوم أميركي استهدف منطقة حدودية سورية عراقية شرقي محافظة دير الزور.
بدورها، أكدت مصادر محلية لقناة "الجزيرة"، عن "قصف جوي يستهدف مناطق الحيدرية والشبلي في الميادين بريف دير الزور"، مشيرة إلى أنّ "غارات استهدفت مواقع جنوب مدينة الميادين شرق محافظة دير الزور في سوريا".
ويأتي ذلك بعد تهديدات أميركية على إثر مقتل 3 جنود أميركيين وإصابة أكثر من 40 في هجوم على قاعدة أميركية في الأردن قرب الحدود السورية، حيث اتهمت واشنطن جماعات مدعومة من إيران بتنفيذ الهجوم، وفق تعبيرها.
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