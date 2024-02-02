انت الان تتابع خبر هل بدء الرد الأمريكي؟.. قصف جوي لريف الميادين بسوريا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبد الرحمن، إن "غارات يبدو أنها أميركية تستهدف مناطق بين البوكمال والميادين شرقي سوريا".

وأضاف أن "طائرات تقصف مواقع في الحيدرية والشبلي في بادية الميادين بريف دير الزور"، مشيرا إلى أن "الغارات على مناطق شرقي سوريا مستمرة منذ ربع ساعة".



وقبل هذه الغارات بدقائق، ذكرت مصادر عسكرية أميركية أن "واشنطن تسيّر طلعات رصد واستكشاف فوق سوريا والعراق".

يأتي ذلك وسط ترقب للضربة الأميركية، التي قالت تقارير إعلامية إنها ستأتي ردا على الهجمات العديدة التي استهدفت مؤخرا القوات الأميركية في المنطقة، آخرها الهجوم، الذي خلف مقتل 3 جنود أميركيين وإصابة آخرين، نهاية الأسبوع الماضي.

وكان وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن أكد أن الردّ على الهجوم الذي استهدف قوات بلاده سيكون متعدد المستويات ولعدة مرات.