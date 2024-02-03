بايدن: ردنا الذي بدأ اليوم سيستمر في الأوقات والأماكن التي نختارها



محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن رد الولايات المتحدة الأمريكية بدأ اليوم، و سيستمر في الأوقات والأماكن التي تختارها أمريكا.

وتابع الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الجمعة: "اليوم وبتوجيه مني.. ضربت القوات العسكرية الأمريكية أهدافا في منشآت في العراق وسوريا، يستخدمها الحرس الثوري الإيراني والميليشيات التابعة له لمهاجمة القوات الأمريكية".

وأضاف بايدن: "الولايات المتحدة لا تسعى للصراع في الشرق الأوسط أو في أي مكان آخر في العالم".

وأعلنت القيادة الوسطى الأمريكية: تم شن غارات جوية في العراق وسوريا ضد فيلق القدس الإيراني والمليشيات التابعة لها.

وتابعت القيادة الوسطى الأمريكية اليوم الجمعة، أن الضربات شملت أكثر من 85 هدفا.

وأضافت القيادة الوسطى الأمريكية: "ضرب أكثر من 85 هدفا بطائرات انطلقت من الولايات المتحدة ضمت قاذفات بعيدة المدى".

وأكدت القيادة الوسطى الأمريكية: "الضربات الجوية استخدمت فيها أكثر من 125 قذيفة دقيقة التوجيه".

وأعلنت وكالة رويترز للأنباء، نقلا عن ثلاثة مسؤولين أمريكيين، إن الولايات المتحدة بدأت تنفيذ ضربات انتقامية في العراق وسوريا، بعد الهجوم الذي أدى لمقتل ثلاثة جنود أمريكيين وإصابة نحو 40 آخرين في الأردن.

ومن جانبه، قال المرصد السوري لحقوق الانسان، إن الضربات الجوية تسببت بمقتل وإصابة 10 أشخاص على الأقل من الفصائل المسلحة من جنسيات مختلفة، أغلبهم من العناصر الموالية لإيران.

وتابع المرصد السوري: "6 من الفصائل المرتبطة بإيران قتلوا بينهم 3 على الأقل من جنسيات غير سورية، كما أصيب 4 آخرون، نتيجة الغارات الجوية "المجهولة" على منطقة الحيدرية ببادية الميادين، كما استهدفت الغارات مزار عين علي والشبلي بريف مدينة الميادين شرقي دير الزور".

وأضاف المرصد: " "استهدفت الطائرات منطقة الحزام وحي الصناعة في البوكمال قرب الحدود السورية-العراقية".

ونفذت الطائرات 4 جولات من الغارات على مواقع الفصائل المرتبطة بايران، بدير الزور، 3 منهم على الميادين وجولة واحدة على البوكمال، فيما لا تزال طائرات الاستطلاع تحلق بشكل مكثف في أجواء المنطقة.

وتوعد الرئيس الأمريكي برد قاسي على الهجوم الذي ضرب قاعدة عسكرية في الأردن و تسبب في مقتل 3 جنود أمريكيين وإصابة أكثر من 40 جنديا، في الثامن والعشرين من يناير الماضي.