الجزيرة عن مصدر بالمقاومة الإسلامية بالعراق: قصف على مقر قيادة عمليات الأنبار للحشد الشعبي في عكاشات

أفادت قناة "الجزيرة" عن مصدر أمني عراقي، بأنّ "القصف الأميركي استهدف مقار لفصائل الحشد في قضاء القائم على الحدود السورية".

ونقلت عن مصدر في المقاومة الإسلامية في العراق قوله إنّ "6 ضربات أميركية داخل العراق شملت مستودعا للأسلحة"، موضحة أنّ "القصف طال مواقع انطلقت منها صواريخ ومسيرات المقاومة ضد قواعد أميركية".

وكشفت المصادر عن "قصف على مقر قيادة عمليات الأنبار للحشد الشعبي في عكاشات غربي العراق".

وفي وقت سابق، أعلنت القيادة الوسطى الأميركية، عن شنّ غارات جويّة في العراق وسوريا ضد فيلق القدس الإيراني التابع للحرس الثوري والجماعات التابعة له، مشيرة إلى أنّ "الضربات شملت أكثر من 85 هدفًا".

ولفتت إلى أنّ "ضرب أكثر من 85 هدفا بطائرات انطلقت من الولايات المتحدة ضمت قاذفات بعيدة المدى"، موضحة أنّ "الضربات الجوية استخدمت فيها أكثر من 125 قذيفة دقيقة التوجيه".