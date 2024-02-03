سفارة مالي في ساحل العاج تدعو إلى المواطنة الصالحة خلال مباراة باماكو وساحل العاج

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت سفارة جمهورية مالي لدى ساحل العاج، في بيان أنه بمناسبة اللقاء الذي سيجمع “نسور” مالي مع إخوانهم “أفيال” ساحل العاج، المتأهلين إلى الدور ربع النهائي من النسخة 34 لكأس الأمم الأفريقية (كان 2023)، يوم السبت 3 فبراير، في عام 2024، في ملعب السلام في بواكي.

تدعو سفارة جمهورية مالي في أبيدجان جميع المواطنين الماليين في ساحل العاج، وخاصة الشباب المالي، إلى إظهار المواطنة الصالحة والمسؤولية، كما هو الحال دائمًا.

وتطالب السفارة، إلى حظر الاستفزازات وعدم الاستسلام لها سواء في المدينة أو على شبكات التواصل الاجتماعي، والامتثال في جميع الأماكن وفي جميع الظروف لأوامر الشرطة، مع الأخذ في الاعتبار دائمًا روابط الأخوة والصداقة القديمة، التي كانت قائمة دائما بين البلدين والشعبين.

واغتنم الفرصة لتعرب الحسن واتارا، رئيس الجمهورية ورئيس الدولة وللشعب الإيفواري بأكمله، عن تقديرها وامتنانها العميق لكرم الضيافة الخاص للغاية الذي تواصل الجالية المالية وكذلك فريق وأنصار وإدارة "النسور" منذ وصولهم على الأراضي الإيفوارية.