أفادت مصادر لـ"وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينيّة- وفا"، بـ"مقتل 11 شخصًا على الأقل وإصابة عدد آخر، نتيجة قصف القوّات الإسرائيليّة منزلًا يعود لعائلة حجازي ويأوي عشرات النّازحين شرق رفح جنوب قطاع غزة، كما قصفت منزلًا يعود لعائلة الهمص، ما أدّى إلى سقوط قتيليَن وإصابات عدّة".
وتواصل إسرائيل حربها على قطاع غزة لليوم الـ120 على التّوالي، ما تسبّب بسقوط 27,131 قتيلًا، أغلبّيتهم من النّساء والأطفال، فيما وصل عدد المصابين إلى 66,287، في حصيلة غير نهائيّة. ولا يزال آلاف الفلسطينيّين في عداد المفقودين تحت الأنقاض وفي الطّرقات.
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل 13 شخصًا على الأقل وإصابة آخرين جراء قصف القوات الإسرائيلية منزلين مأهولين في رفح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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