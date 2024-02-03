شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة نورا على: مواقف مصر تاريخية لدعم القضية الفلسطينية دون متاجرة أو استغلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النائبة نورا على رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب، إن منذ اندلاع العدوان على غزة وكان موقف مصر تاريخي في دعم الحق الفلسطيني في المقاومة إزاء احتلال يمارس كافة الأعمال الوحشية بحق المدنيين، فقد قدمت "القاهرة" للأشقاء الفلسطينيين كافة سبل الدعم الإنساني والدولي والسياسي من أجل دعم القضية الفلسطينية، فقد تحول معبر رفح إلى سلة غذاء لاستقبال المساعدات الإنسانية والإغاثية لتخفيف المعاناة عن الشعب الفلسطيني.

وأشارت رئيس لجنة السياحة، إلى أن مصر لم تتاجر بالقضية الفلسطينية، وكل مواقفها تبرهن على ذلك، فلم تتوان في عقد القمم العالمية من أجل التأكيد على حق الشعب الفلسطيني في استرداد حقه في أرضه التي اغتصبت بدعم ومساندة من الدول الغربية التي تصر على تقديم الدعم الامحدود لقوات الاحتلال، برغم اختراقها المواثيق الدولية، فمصر كانت ومازالت تدعم القضية بدافع العروبة والإنسانية دون استغلالها لأهداف سياسية مثلما يفعل البعض.