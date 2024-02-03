انت الان تتابع خبر طارت من أمريكا إلى العراق وسوريا "دون توقف".. ماهي الـB-1 التي أشعلت ليلة الانتقام؟ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ونقلت شبكة CNN الامريكية عن مسؤول دفاعي قوله، إنه تم استخدام قاذفات القنابل من طراز B-1، وهي طائرة قاذفات ثقيلة بعيدة المدى يمكنها نشر أسلحة دقيقة وغير دقيقة، استخدمت في العمليات.

وقال المسؤول إن القاذفات حلقت في “رحلة واحدة بدون توقف” من الولايات المتحدة الى العراق وسوريا، مشيرا الى ان كل ذلك تم تعزيزه من خلال قيادة النقل لدينا وقدرتنا على التزود بالوقود والسير على طول الطريق.



وأشار الى ان توقيت الضربات تم تصميمه وفقًا للطقس الجيد، من أجل ضمان أننا نضرب جميع الأهداف الصحيحة.

وشنت القوات الامريكية بدءا من الساعة 11 من ليل امس الجمعة، ضربات جوية طالت 85 هدفا في 7 مواقع بالعراق وسوريا باستخدام اكثر من 125 صاروخا، ما أدى الى وقوع 6 قتلى و4 جرحى في سوريا، وضحايا 2 و5 جرحى في العراق فقط، مايؤشر بشكل واضح ان معظم المقرات التي قصفت كانت قد اخليت مسبقا.

