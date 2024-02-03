السفير الروسي في بيروت: الوضع على الحدود بين لبنان وإسرائيل مشتعل

أكد السفير الروسي في بيروت ألكسندر روداكوف أن "الوضع على الحدود بين لبنان وإسرائيل مشتعل"، مشيرا إلى أن لبنان لا يريد الحرب.
ورأى روداكوف، أن "الآن خطر التصعيد في المنطقة قائم، بما في ذلك في لبنان"، مشددا على أن الحالة في لبنان ككل لا تزال تحت سيطرة السلطات.
واشار الى ان "الوضع على طول الخط الأزرق بين لبنان وإسرائيل مشتعل، ومن الواضح لنا أن اللبنانيين لا يريدون الحرب".
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