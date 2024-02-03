القيادة المركزية الأميركية: "فيلق القدس" يشكل تهددا مباشرا لأمن الأميركيين

أكد رئيس القيادة المركزية الأميركية مايكل كوريلا أن "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني يشكل تهددا مباشرا لأمن الأميركيين، ولاستقرار العراق والمنطقة".
وشدد على اننا "سنواصل اتخاذ الخطوات المناسبة وسنفعل كل ما هو ضروري لحماية مواطنينا وتقديم أولئك الذين يهددون سلامتهم إلى العدالة".
وفي وقت سابق، امس، أعلنت القيادة المركزية الأميركية (CENTCOM) شن غارات جوية على العراق وسوريا ضد "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني والجماعات الموالية لإيران.
وأكد التلفزيون السوري "مقتل عدد من الأشخاص وسقوط جرحى جراء الهجمات الأميركية".
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