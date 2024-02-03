أشارت السّفارة الإيرانيّة في سوريا، عبر مواقع التّواصل الاجتماعي، إلى أنّ "الكيان الإرهابي الصّهيوني شنّ هجمات صاروخيّة على حي سكني في ضاحية دمشق، وانتهك بذلك القوانين الدّوليّة وسيادة سوريا، واستشهد مستشار عسكري لإيران؛ وهكذا جعل الكيان ارتباطه بالإرهابيّين أكثر وضوحًا"، مؤكّدةً أنّ "الرّدّ على هذه الجريمة مؤكّد".
وكانت قد أعلنت وزارة الدفاع السورية أمس، أنّ "نحو السّاعة 4:20 فجرًا، شنّ العدو الإسرائيلي عدوانًا جوّيًّا من اتجاه الجولان السّوري المحتل، مستهدفًا عددًا من النّقاط جنوب دمشق"، مشيرًا إلى أنّ "وسائط دفاعنا الجوّي قد تصدّت لصواريخ العدوان، وأسقطت بعضها، واقتصرت الخسائر على المادّيّات".
وأفادت وكالة "مهر" الإيرانيّة، بمقتل المستشار العسكري للحرس الثوري الإيراني سعيد عليدادي، خلال تلك الغارات الجوّيّة الإسرائيليّة على سوريا.
كانت هذه تفاصيل خبر السفارة الإيرانية بسوريا عن مقتل مستشار إيراني بقصف إسرائيلي على دمشق: الرد على الجريمة مؤكد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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