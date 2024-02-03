رئيس الوزراء الفرنسي سيزور برلين الإثنين المقبل في أول زيارة خارجية له

أعلن مكتب رئيس الوزراء الفرنسي غابريال أتال، أنّه سيزور ​برلين​ الإثنين المقبل، في أوّل زيارة خارجيّة له، على أن يلتقي خلالها المستشار الألماني ​أولاف شولتس​، بهدف "تعزيز العلاقات الفرنسيّة الألمانيّة".

من جهته، أشار متحدّث باسم المستشار، إلى أنّ هذا اللّقاء سيتطرّق إلى كلّ المواضيع "الثّنائيّة والأوروبيّة والدّوليّة"، إضافةً إلى مسائل السّياسة الاقتصاديّة. ومن المقرّر أن يعقد المسؤولان بعد ذلك مؤتمرًا صحافيًّا مشتركًا، على أن يتناولا العشاء في المستشاريّة.

وكان قد وجّه شولتس، في رسالة عبر مواقع التّواصل الاجتماعي، التّهنئة لأتال في 9 كانون الثّاني الماضي، على تعيينه رئيسًا للحكومة الفرنسيّة، متحدّثًا عن "مواصلة التّعاون وتعزيزه",

وردّ عليه أتال، مؤكّدًا أنّ "​فرنسا​ و​ألمانيا​ متّحدتان أكثر، يعني أوروبا أقوى وتسير إلى الأمام. إلى الملتقى!".