"المقاومة الإسلامية في العراق": هاجمنا قاعدة "حرير" الأميركية في أربيل بالطيران المسيّر

أعلنت "المقاومة الإسلاميّة في ​العراق​"، أنّ "استمرارًا بنهجنا في مقاومة قوّات الاحتلال الأميركي في العراق والمنطقة، وردًّا على مجازر الكيان الصّهيوني بحقّ أهلنا في غزّة، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلاميّة في العراق اليوم السّبت 2024-2-3، قاعدة الاحتلال الأميركي "حرير" في ​أربيل​ شمال العراق؛ بالطّيران المسيّر"، مؤكّدةً "استمرارها في دكّ معاقل الأعداء".

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