اعلام يوناني: انفجار قنبلة في وسط أثينا قرب وزارة العمل اليونانية

افاد التلفزيون البوناني "إي آر تي" عن "انفجار قنبلة في وسط أثينا قرب وزارة العمل اليونانية، ما تسبب في أضرار مادية"، لافتا الى ان "تم زرع العبوة الناسفة عند تقاطع شارعي ستاديو وبيسمازوغلو".

وذكر أن "في الساعة 00:49 (1:49 بتوقيت موسكو) وصلت رسالة إلى صحيفة "إفيميريدا تون سينداكتون" مفادها أن القنبلة ستنفجر خلال 40 دقيقة، وقد حدث ذلك، ما أدى إلى وقوع أضرار مادية. وبحسب المعلومات، تم وضع حقيبة فيها عبوة ناسفة على السياج أمام بنك الإدارة مقابل وزارة العمل".

في هذا الاطار أغلقت الشرطة شارع ستاديو، ويعمل هناك خبراء الطب الشرعي، والتحقيق جارٍ.

وذكرت القناة التليفزيونية أن منظمة "الدفاع عن النفس الثورية" التي لم تكن معروفة من قبل، أعلنت مسؤوليتها عن زرع القنبلة.