افاد مراسل "النشرة" في حاصبيا، بأنّ "مع اشتداد وطأة العاصفة الثلجية على منطقة حاصبيا خلال ساعات الليل، انخفضت معها درجات الحرارة إلى ما دون الصفر ابتداءا من ارتفاع 800م وما فوق، وتساقطت الثلوج بسماكة حوالي 5 سنتم، سرعان ما اذابتها غزارة الأمطار وباتت جميع الطرقات سالكة أمام المركبات، باستثناء طريق كفرشوبا شبعا عبر سدانة وشبعا عين عطا عبر وادي جنعم، فهي مقفلة بسبب تراكم الثلوج التي تحولت إلى طبقة سميكة من الجليد يصعب سلوكها الا للمركبات رباعية الدفع".
في هذا السياق، لفت الى ان "غزارة المتساقطات ادت إلى انهيارات خفيفة على طرقات العرقوب، والحاصباني البقاع عبر مرج الزهور، الا ان ظلت جميعها سالكة".
كانت هذه تفاصيل خبر "النشرة": الطرقات كافة في حاصبيا سالكة باستثناء طريق شبعا- عين عطا عبر وادي جنعم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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