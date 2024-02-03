في صحف اليوم: "الثنائي" ماض في دعم ترشيح فرنجية والتعميم 151 أُُقرّ لكن صدوره مؤجّل

تزامنًا مع حراك سفراء "اللّجنة الخماسيّة" على خطّ الملف الرّئاسي، أشارت معلومات موثوقة لصحيفة "الجمهورية"، إلى أنّ "التقييم الذي خلص إليه مطلعون على تفاصيل حراك "الخماسية" لا يبعث على التفاؤل، ويزرع شكوكاً حول تمكّن اللجنة من إحداث خرق في الجدار الرئاسي، حيث انّ الحركة الاستطلاعية التي قام بها سفراء دولها في بيروت أخيراً، عنوانها الأساسي تمنيات تقليدية بحسم الملف الرئاسي، مقرونةً برغبات مكرّرة بتجاوب السياسيين في لبنان مع مصلحة بلدهم. أما في جوهرها، فلم تعكس امتلاك "الخماسية" أيّ فكرة حل، او أيّ طرح من عندياتها يمكن أن يُبنى عليه لتحريك الملف الرئاسي الى الأمام".

وأوضحت مصادر موثوقة لـ"الجمهورية"، أنّ "حراك اللجنة المتجدّد، ينطلق من قراءة للواقع الرئاسي ومواقف الأفرقاء منه، ومجريات الجلسات الانتخابية الفاشلة التي عقدها مجلس النواب، وبالتالي فإنّ التوافق الذي تدعو اليه اللجنة الخماسية، لا يعني الدخول في حوار واسع للتوافق على سلّة مفتوحة للمرشحين، وخصوصاً انّ ثمّة دعوات سابقة الى هذا الامر كان مصيرها الفشل".

وفسّرت أنّ "جوهر الدعوة الجديدة، هو التوافق على خيارات رئاسية جديدة خارج الأسماء المتداولة، التي لم يتمكن اي منها من الحصول على اكثرية الفوز في الجلسات الانتخابية، وهو ما سبق للوسيط الفرنسي جان إيف لودريان أن طرحه في زياراته السابقة؛ من دون أن يوفّق في تسويقه".

المطلوب أفكار "دسمة"

في السّياق، لم ينفِ مرجع مسؤول أو يؤكّد عبر "الجمهوريّة"، ما يُقال في موازاة حراك الخماسيّة، إلّا أنّه ركّز على أنّ "التجربة في كل الملفات الداخلية، وعلى وجه التحديد الملف الرئاسي، أثبتت استحالة ان تتمكن المكونات السياسية من صياغة حل صُنع في لبنان. وأنا على يقين بأنّ أي جهد خارجي، مهما كان شكله او مستواه، لن يتمكن من تغيير شيء في لبنان، ما لم يغيّر اللبنانيون ما في انفسهم. وطالما انّ إرادة التعطيل مستوطنة في نفوس البعض، فلا أمل يُرجى من أي حراك".

وأكّد أنّ "مع انعدام سبل الحل الداخلي، فإنّ صناعة هذا الحل لا يمكن أن تأتي الاّ بناءً على قوة دفع خارجية تفرض ذلك. ومن هنا فإنّ العامل المساعد على إنجاح مهمّة "الخماسية"، هو بأن تقدّم طرحاً نوعياً يحقق ما ترمي اليه اللجنة، مستولداً من قراءة جدّية وواقعية للواقع اللبناني، وما احاط الملف الرئاسي منذ بداية ازمة الشغور في موقع رئاسة الجمهورية؛ ودون ذلك نبقى مطرحنا".

وذكر المرجع أنّ "سفراء الخماسية اكّدوا انّ الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان سيحضر الى لبنان، بعد "اجتماع الخماسية" على مستوى رفيع، في واحدة من الدول الأعضاء فيها، ولا نعرف ماذا ستبحث اللجنة، ولا ما سيأتي به لودريان. ولكن إن حضر للاستطلاع وحصر مهمّته في البحث في "الخيار الثالث"، فهذا يعني انّه يضرب مهمّته ويحكم عليها بالفشل المسبق، حيث انّه قد سبق له أن حاول في زياراته السابقة، تسويق ما سمّاه الخيار الثالث"، وفشل في ذلك؛ وغادر بيروت خالي الوفاض".

وعن زيارة لودريان، أفاد بأنّ "حتى الآن لا موعد محدداً لهذه الزيارة، بل لست متيقناً إن كانت ستحصل او لن تحصل. ولكن في أي حال، ما نأمله هو أن تكون هذه الزيارة -إنْ تقرّرت فعلاً- معززة بطروحات نوعية وافكار "دسمة"، تساعد فعلاً في فكفكة الشيفرة الرئاسية، لا أن تكون زيارة تستنسخ سابقاتها؛ وتعاود الدوران في دوامة الاستطلاع وجوجلة المواقف والآراء التي لم تصل الى اي نتيجة"، معربًا عن اعتقاده انّه "ما لم تتوفر تلك الطروحات النوعية، فعلى الأرجح أن يُصرف النظر عنها".

"الثنائي": فرنجية اولاً

على صعيد متّصل، شدّدت مصادر قيادية في ثنائي حركة "أمل" و"حزب الله"، لـ"الجمهوريّة"، على أنّ "موقفنا لا لبس فيه من البداية، ومحسوم في دعم ترشيح رئيس تيّار "المردة" سليمان فرنجية، اي انّه يبقى في المقام الاول لدينا؛ حتى يقرّر هو شخصياً ان يغيّر رأيه ويخرج من اللعبة الرئاسية. ولكن معلوماتنا المؤكّدة انّه لن يخرج، ونحن من جهتنا لن نغيّر موقفنا وماضون في دعم ترشيحه".

ولفتت إلى "أنّنا حسمنا موقفنا وحدّدنا مرشحنا، ويبقى على الآخرين أن يحسموا موقفهم ويحدّدوا مرشحيهم، وفي هذه الحالة ننزل الى المجلس بجلسات مفتوحة، وننتخب الرئيس وليربح من يربح. نحن جاهزون، بل على أتمّ الاستعداد للنزول الى المجلس اليوم قبل الغد لننتخب الرئيس، وملتزمون بأن نبقى في الجلسة ونؤمّن نصاب الانعقاد والانتخاب، ما يعني أنّ الكرة ليست في ملعبنا بل هي في ملعب الآخرين".

التعميم 151 أُقرّ... وصدوره مؤجّل

من جهة ثانية، أفادت صحيفة "الأخبار"، بأنّ "المجلس المركزي لمصرف لبنان، أقر أمس، تعديلات على التعميم الرقم 151 الذي تضمّن تسديد 150دولاراً شهرياً لكل مودع يستوفي شروطاً محدّدة، وتوافق أعضاء المجلس على احتساب كل ميزانيات المصارف وفق سعر السوق (89500 ليرة مقابل الدولار)".

وأوضحت أنّ "هذه التعديلات لن تصدر قبل انتهاء الاجتماع الذي سيعقده حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري، اليوم، مع جمعية المصارف، لمناقشة بند "تجارة الشيكات" المتعلق بشروط التأهّل للاستفادة من التعميم".

وذكرت الصّحيفة أنّ "المصارف المستاءة من التعميم، كانت قد أثارت في اجتماع مع منصوري أخيراً، إمكانية أن يطالب زبائن بسحب مبالغ من ودائعهم تفوق 150 دولاراً، ولا سيما أن سعر الدولار المصرفي أصبح بسعر السوق نفسه، بعد توحيد ميزانيات المصارف على سعر السوق. وبالتالي فإن التعميم يثير إشكالية تتعلق بالجواب الذي ستقدّمه المصارف للزبائن، خصوصاً في ظل عدم إقرار قانون كابيتال كونترول، ما يعرّضها لملاحقات قضائية ولمشاكل مع الزبائن".

وكشفت معلومات "الأخبار"، أنّ "أبرز الشروط المحدّدة للاستفادة من هذا التعميم، الذي يشمل كل وديعة سواء كانت بالدولار أو حُوّلت من الليرة إلى دولار، ألّا يكون الزبون مستفيداً من التعميم 158، وألا تكون حساباته مرتبطة بتجارة "شيكات"، وأن تنحصر استفادته من التعميم بحساب مصرفي واحد أياً يكن عدد حساباته".