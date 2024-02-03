"النشرة": هدوء مشوب بالترقب والحذر الشديدين يسود القطاع الشرقي من جنوب لبنان

ذكر مراسل "​الخليج 365​" في ​حاصبيا​، أنّ "هدوءًا مشوبًا بالتّرقّب والحذر الشّديدَين، يسود القطاع الشّرقي من ​جنوب لبنان​ هذا الصّباح، انطلاقًا من سهل المجيدية- الغجر- خراج بلدة الماري امتدادًا حتّى منطقة ​العرقوب​ وحاصبيا و​مزارع شبعا​ المحتلّة".

وأوضح أنّ "هذا الهدوء يأتي بعد ليل عنيف من التّراشق الصّاروخي والمدفعي المتبادل بين عناصر "حزب الله" والقوّات الإسرائيليّة، الّتي وسّعت دائرة اعتداءاتها ضدّ المنطقة المحرّرة، مستهدفةً أطراف ​راشيا الفخار​ وكفرحمام و​كفرشوبا​ والهباريّة وحلتا والفرديس".

وأشار المراسل إلى أنّه "سُجّلت في ساعة متأخّرة من اللّيل الفائت، طلعات استكشافيّة محدودة للمسيّرات الإسرائيليّة نوع "ام كا"، فوق حاصبيا والعرقوب ومزارع شبعا، امتدادًا حتّى المرتفعات الغربيّة لجبل الشيخ المطلّة على منطقة ​راشيا الوادي​ في البقاع الشّرقي".