انت الان تتابع خبر كاد يُشحن عبر المحيطات بلا طعام.. انقاذ كلب وجد نفسه في حاوية بضائع والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - قال أحد المفتشين، ان الحاوية القادم منها صوت النباح كانت مكدسة على ارتفاع حوالي 25 قدمًا في الهواء، وتم استخدام رافعة لإسقاطها على الأرض، وخرج "كلب لطيف وودود للغاية"، بحسبما وصف موقع "بريكنغ نيوز".وأضاف المفتش انه "بمجرد أن فتحناها، تمكنا من رؤية وجه الكلب الصغير يخرج منها، لقد كان هناك، كما لو انه كان يعلم أننا سنكون هناك لنفتح له الباب، ولم يكن خائف من شيء".قال الضابط مكماهون: “لقد بدت الكلبة سعيدة أكثر من أي شيء آخر، لخروجها من هذا الفضاء المظلم وبين أحضان الأشخاص الذين سيعتنون بها”.

وقرر مسؤولو خفر السواحل لاحقًا أن الكلب - الذي أطلق عليه منذ ذلك الحين لقب كلب الحاوية - ظل محاصرًا بالداخل لمدة ثمانية أيام على الأقل، دون طعام أو ماء.

قام مكماهون والمفتشون الثلاثة الآخرون بنقل كوني إلى ملجأ للحيوانات في ضاحية باسادينا في هيوستن، حيث تم فحصها، وقامت مجموعة إنقاذ باستقبالها وتعمل على جعلها صحية وجاهزة للتبني.

مسؤولو خفر السواحل ليسوا متأكدين من مصدر الحاوية، لكن بداخلها كانت هناك مركبات ربما يستعد لشحنها إلى الخارج لبيع قطع غيارها.

وأضاف: "بناءً على ذلك، يعتقدون أن الكلب كان على الأرجح في ساحة للخردة، في سيارة، وقالت المتحدثة باسم خفر السواحل كورين زيلنيكي: "هكذا تم وضعها في الحاوية عن طريق الخطأ".

وقال مكماهون إنه ممتن لأنه وفريقه كانوا في المكان المناسب وفي الوقت المناسب لسماع نباح كوني ومنع وضع الحاوية على سفينة شحن.

وقال إنهم عادة ما يقومون بعمليات تفتيش مرة واحدة في الأسبوع في جميع أنحاء ميناء هيوستن، وفي اليوم الذي عثروا فيه على كوني كانوا في محطة بايبورت للحاويات بالميناء والتي تضم أكثر من 10000 حاوية.

"سيستغرق الأمر أسبوعًا آخر على الأقل للوصول إلى المكان الذي كانت تتجه إليه (على متن سفينة شحن) وأسبوعين بدون طعام أو ماء، قال مكماهون: "لا أعتقد أنها كانت ستنجح".