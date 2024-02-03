هزة أرضية بقوة 5.5 درجات وقعت في ولاية أوكلاهوما جنوب الولايات المتحدة

أعلن مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي أن "هزة أرضية بقوة 5.5 درجات على مقياس ريختر وقعت في ولاية أوكلاهوما جنوب الولايات المتحدة".

واوضح في بيان، أن "الهزة وقعت في الساعة 05:24 من صباح اليوم السبت بالتوقيت الدولي، على بعد 70 كيلومترا شمال شرقي عاصمة الولاية أوكلاهوما سيتي"، مشيرا الى أن "مركز الهزة وقع على عمق 8 كيلومترات".

وسبق أن تم تسجيل هزة بقوة 5.2 درجة في ولاية ملاطية جنوب شرقي تركيا، وكان مصدره على عمق 13.4 كيلومتر. ولم ترد معلومات عن وقوع ضحايا أو أضرار.