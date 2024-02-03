سلطات الإمارات أعلنت تخصيص 5 ملايين دولار لدعم عمليات الأمم المتحدة الإنسانية في غزة

أعلن وزير الخارجيّة الإمارتيّة الشّيخ ​عبدالله بن زايد آل نهيان​، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الدّولة، تخصيص ​الإمارات​ مبلغ 5 ملايين دولار لدعم جهود كبيرة منسّقي ​الأمم المتحدة​ للشّؤون الإنسانيّة وإعادة الإعمار في ​غزة​، ​سيغريد كاغ​.

وأكّد "حرص الإمارات على دعم العمليّات الإنسانيّة الّتي تقوم بها الأمم المتحدة في قطاع غزة، ومساندة كاغ في جهودها لتخفيف وطأة معاناة أهالي غزة، وتعزيز الاستجابة الإنسانيّة العاجلة لاحتياجاتهم".

وكان بن زايد قد التقى أمس كاغ، الّتي تقوم بزيارة للدّولة، حيث جرى "بحث بالأزمة الإنسانيّة المتفاقمة في غزّة جرّاء الحرب، وسبل التّعامل مع تداعياتها بوتيرة متسارعة ومنسّقة، بما يسهم في تخفيف معاناة المدنيين وتلبية احتياجاتهم"، بحسب وزارة الخارجيّة.