افادت قيادة الجيش، بأن "دورية من مديرية المخابرات تؤازرها وحدة من الجيش، دهمت منزل المواطن (ع.ن.) في منطقة الليلكي – الضاحية الجنوبية، حيث أوقفته برفقة المواطن (م.ن.) والفلسطيني (ع.أ.) لتأليفهم عصابة مسلحة وإقدامهم على سرقة دراجات نارية، والسلب بقوة السلاح وإطلاق النار وإصابة أحد الأشخاص، وتعاطي والمخدرات وترويجها وافتعال إشكالات. وقد ضبطت في حوزتهم أسلحة حربية. سلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".

كانت هذه تفاصيل خبر الجيش: توقيف 3 أشخاص في الليلكي لتأليفهم عصابة مسلحة وارتكابهم جرائم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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