قوى الأمن: إحباط عملية تهريب كمية من حشيشة الكيف إلى دولة أوروبية داخل شحنة بودرة حلويات

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ - شعبة العلاقات العامّة، أنّ "معطيات توافرت ل​شعبة المعلومات​، عن قيام أحد الأشخاص بالتّخطيط لعمليّة تهريب كميّة من ​المخدرات​ إلى إحدى الدّول الأوروبيّة، بواسطة مكتب شحن"، مشيرةً إلى أنّ "على الفور، باشرت القطعات المختصّة في الشّعبة إجراءاتها الاستعلاميّة والتّقنيّة، للعمل على إحباط عمليّة التّهريب، وتحديد هويّة المتورّطين بها ومكان تواجد شحنة المخدّرات".

وأوضحت في بلاغ، أنّ "نتيجة الاستقصاءات والتحرّيات المكثّفة، توصّلت إلى تحديد مكتب الشّحن الّذي كان سيتمّ عبره تهريب الشّحنة، وأحد المستودعات العائدة له في محلّة ​المصنع​- ​البقاع​. كما كشفت هويّة الشّخص المسؤول عن عمليّة التّهريب، الّذي يستخدم هويّةً مزوّرةً لإخفاء هويّته الحقيقيّة في العمليّة، ويُدعى: "ن. ح." (مواليد عام 1993، لبناني)، متوارٍ عن الأنظار".

وكشفت الشّعبة أنّ "بتاريخ 2024-1-4، توجّهت إحدى دوريّات شعبة المعلومات إلى محلّة المصنع، وداهمت المستودع، وبتفتيشه ضبطت في داخله 23,6 كيلوغرامات من مادّة ​حشيشة الكيف​، مخبّأة بطريقة احترافيّة داخل شحنة من بودرة الحلويّات"، مشيرةً إلى أنّه "تعميم بلاغ بحث وتحر بحقّ (ن. ح.)، وأجري المقتضى القانوني بالمضبوطات، بناءً على إشارة القضاء المختص".