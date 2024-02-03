الأرصاد الجوية: طقس متقلب وماطر أحيانًا يسيطر على لبنان خلال الأيام المقبلة

ذكرت دائرة التّقديرات في ​مصلحة الأرصاد الجوية​، أنّ "طقسًا متقلّبًا وماطرًا أحيانًا، يسيطر على ​لبنان​ والحوض الشّرقي للمتوسّط خلال الأيّام المقبلة، مع درجات حرارة دون معدّلاتها الموسميّة"، مشيرةً إلى أنّ "معدّل ​درجات الحرارة​ لشهر شباط يتراوح بين 11 و19 درجة مئويّة في بيروت، بين 9 و18 درجة في طرابلس، وبين 3 و13 درجة مئويّة في زحلة".

وأوضحت في نشرتها الصّباحيّة، أنّ "​الطقس​ المتوقّع في لبنان اليوم السّبت غائم إجمالًا، مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة على السّاحل وتبقى دون معدّلاتها الموسميّة، وتتساقط ​أمطار​ متفرّقة تشتدّ أحيانًا خاصّةً في المناطق الجنوبيّة ليلًا، وتكون مصحوبةً ببرق ورعد ورياح ناشطة تشتدّ أحيانًا في المناطق الشّماليّة ليلًا (50 كم/س). كما تتساقط ​الثلوج​ على ارتفاع 1300 متر وما فوق، ويتكوّن الضّباب الكثيف على المرتفعات، ونحذّر من انعدام الرّؤية بشكل كلّي".

ولفتت دائرة التّقديرات، إلى أنّ "الطّقس المتوقّع غدًا الأحد غائم إجمالًا، دون تعديل بدرجات الحرارة الّتي تبقى دون معدّلاتها الموسميّة، وتتساقط أمطار متفرّقة تشتدّ أحيانًا، وتكون مترافقة مع برق ورعد ورياح ناشطة تشتدّ أحيانًا شمال البلاد لتصل لحدود الـ60 كم/س. كما تتساقط الثّلوج على المرتفعات الّتي تعلو عن 1300 متر، مع استمرار ظهور الضّباب الكثيف على المرتفعات".

وبيّنت أنّ "الطقس المتوقّع الإثنين غائم إجمالًا، مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة الّتي تبقى دون معدّلاتها، ورياح ناشطة تشتدّ أحيانًا لتصل سرعتها إلى ما يقارب الـ60 كم/س خاصّةً شمال البلاد. تتساقط أمطار متفرّقة تشتدّ أحيانًا، وتكون مترافقة مع برق ورعد، كما تتساقط الثّلوج على ارتفاع 1300 متر وما فوق، مع بقاء تكوّن الضّباب الكثيف على المرتفعات".

كما أفادت بأنّ "الطّقس المتوقّع يوم الثّلثاء غائم جزئيًّا إلى غائم أحيانًا، مع ارتفاع بدرجات الحرارة، وتتساقط أمطار متفرّقة وثلوج خفيفة على ارتفاع 1500 متر وما فوق خلال الفترة الصّباحيّة، مع رياح ناشطة تشتدّ أحيانًا لتصل سرعتها إلى 60 كم/س خاصّةً شمال البلاد. تنحسر الأمطار والثّلوج تدريجيًّا ابتداءً من فترة بعد الظّهر، ويستمر تكوّن الضّباب الكثيف على المرتفعات".

وأضافت الدّائرة أنّ "الرّياح السّطحيّة جنوبيّة غربيّة، سرعتها بين 10 و35 كم/س تشتدّ مساءً في المناطق الشّماليّة لتقارب 50 كلم/س، الانقشاع سيّئ خلال فترة تساقط الأمطار، الرّطوبة النّسبيّة على السّاحل بين 60 و90%، حال البحر مائج إجمالًا؛ وحرارة سطح المياه 19 درجة مئويّة".