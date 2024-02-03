تعميمان لمصرف لبنان حول تسديد الودائع بالعملات الأجنبية وأصول تحويل الموجودات إلى الليرة

أصدر مصرف لبنان تعميمًا أساسيًّا رقم 166، موجّهًا للمصارف، يتعلّق بإجراءات استثنائيّة لتسديد الودائع المكوّنة بعد تاريخ 31/10/2019 بالعملات الأجنبيّة.
كما أصدر تعميمًا آخر رقم 167، موجّهًا للمصارف والمؤسّسات الماليّة، يتعلّق بأصول تحويل الموجودات والمطلوبات المحرّرة بالعملات الأجنبيّة، إلى الليرة اللبنانية.
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