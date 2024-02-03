تعميمان لمصرف لبنان حول تسديد الودائع بالعملات الأجنبية وأصول تحويل الموجودات إلى الليرة

أصدر ​مصرف لبنان​ تعميمًا أساسيًّا رقم 166، موجّهًا للمصارف، يتعلّق بإجراءات استثنائيّة لتسديد الودائع المكوّنة بعد تاريخ 31/10/2019 بالعملات الأجنبيّة.

كما أصدر تعميمًا آخر رقم 167، موجّهًا للمصارف والمؤسّسات الماليّة، يتعلّق بأصول تحويل الموجودات والمطلوبات المحرّرة بالعملات الأجنبيّة، إلى ​الليرة اللبنانية​.