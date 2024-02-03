ضربات جوية عنيفة إنتقاماً لهجوم الأردن .. الجيش الأمريكي يهاجم سوريا والعراق واليمن

الشارقة - اميمة ياسر - شنت الولايات المتحدة الأمريكية ضربات جوية عنيفة على مناطق في سوريا والعراق واليمن، انتقامًأ للهجوم الذي ضرب قاعدة أمريكية في الأردن قبل عدة أيام وتسبب في مقتل 4 جنود.

وقال المرصد السوري لحقوق الانسان، إن الضربات الجوية تسببت بمقتل وإصابة 10 أشخاص على الأقل من الفصائل المسلحة من جنسيات مختلفة، أغلبهم من العناصر الموالية لإيران.

وتابع المرصد السوري: "6 من الفصائل المرتبطة بإيران قتلوا بينهم 3 على الأقل من جنسيات غير سورية، كما أصيب 4 آخرون، نتيجة الغارات الجوية "المجهولة" على منطقة الحيدرية ببادية الميادين، كما استهدفت الغارات مزار عين علي والشبلي بريف مدينة الميادين شرقي دير الزور".

وأضاف المرصد: " "استهدفت الطائرات منطقة الحزام وحي الصناعة في البوكمال قرب الحدود السورية-العراقية".

ونفذت الطائرات 4 جولات من الغارات على مواقع الفصائل المرتبطة بايران، بدير الزور، 3 منهم على الميادين وجولة واحدة على البوكمال، فيما لا تزال طائرات الاستطلاع تحلق بشكل مكثف في أجواء المنطقة.

فيما قالت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله الحوثية، إن طائرات أمريكية وبريطانية نفذت "عدواناً" جديداً، إذ شنت 4 غارات على منطقة الجر بمحافظة حجة شمال غربي اليمن.