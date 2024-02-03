" نرفض أن نكون ساحة لتصفية الحسابات".. أول تعليق من العراق على الهجوم الأمريكي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365

علقت الحكومة العراقية صباح السبت، على الهجمات الجوية التي شنتها الولايات المتحدة الأمريكية على الأراضي العراقية والسورية مساء أمس الجمعة.

وقال المتحدث باسم الحكومة العراقية، حيدر سلمان، إن الإدارة الأمريكية أقدمت على ارتكاب عدوان جديد على سيادة العراق.

وأضاف المتحدث باسم الحكومة العراقية على موقع إكس: " الضربات الأمريكية أمس الجمعة، لم يتم تنسيقها مع الحكومة العراقية، كما أن الجانب الأمريكي عمد على التدليس وتزييف الحقائق، عبر الإعلان عن تنسيق مُسبق لارتكاب هذا العدوان.

وأكد المتحدث باسم الحكومة العراقية: " ما تتحدث عنه الولايات المتحدة الأمريكية بشأن التنسيق معنا و ادعاء كاذب يستهدف تضليل الرأي العام الدولي، والتنصل عن المسؤولية القانونية لهذه الجريمة المرفوضة وفقاً لجميع السنن والشرائع الدولية."

وتابع المتحدث باسم الحكومة العراقية: "16 شهيدا بينهم مدنيون إضافة إلى 25 جريحا جراء العدوان الأمريكي السافر على سيادة العراق، بعد أن تعرضت مواقع قواتنا الأمنية في منطقتي عكاشات والقائم والأماكن المدنية المجاورة إلى قصف من طائرات أمريكية عدة".

وأكد المتحدث باسم الحكومة العراقية: "الضربة العدوانية الأمريكية ستضع الأمن في العراق والمنطقة على حافة الهاوية وتتعارض مع جهود ترسيخ الاستقرار، كما أن التحالف الدولي خرج عن المهام الموكلة إليه وصار سببا لتهديد الأمن في العراق ومبررا لإقحامه في الصراعات الإقليمية، ونجدد رفضنا أن تكون أراضي البلاد ساحة لتصفية الحسابات وعلى جميع الأطراف أن تدرك ذلك".

وشنت الولايات المتحدة الأمريكية مساء الجمعة، ضربات جوية عنيفة على مناطق في سوريا والعراق واليمن، انتقامًأ للهجوم الذي ضرب قاعدة أمريكية في الأردن في الثامن والعشرين من يناير، وتسبب في مقتل 4 جنود.

وقال المرصد السوري لحقوق الانسان، إن الضربات الجوية تسببت بمقتل وإصابة 10 أشخاص على الأقل من الفصائل المسلحة من جنسيات مختلفة، أغلبهم من العناصر الموالية لإيران.