النائب عبدالمنعم سعيد: التوقعات بشأن مستقبل الشرق الأوسط تزعم أنه الأصعب

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور عبد المنعم سعيد، المفكر السياسى وعضو مجلس الشيوخ، أن البحث العلمى قادر على توقع ما يحدث غدا بناء على مجموعة من المقدمات، مشيرا إلى أن ما يتعلق بتوقعات العالم أن النظام العالمى قائم على علاقات الدول العظمي، والتى يمكنها الوصول إلى أكبر عدد من الدول امريكا والصين وروسيا،لديهم قوى عسكرية واقتصادية كبيرة، لافتا إلى وجود نوع من التفاهمات الامريكية الصينية فى المنطقة.

جاء ذلك خلال الندوة التى تُنظم على هامش فعاليات معرض الكتاب، تحت عنوان "توقعات مصرية للإقليم والعالم فى 2024" بالتعاون مع المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية.

وأضاف "سعيد"، أن التوقعات لأقليمنا الشرق الاوسط تشير أن القادم أصعب بسبب تحديات كثيرة التى هى بقايا الربيع العربى فى ليبيا والسودان وسوريا، وبقايا حرب غزة حيث تحول الصراع الفلسطينى الإسرائيلى إلى صراع امريكى ايراني، لافتا إلى وجود تيار فى المنطقة داعمة للتنمية والاستقرار مثل مصر ودول الخليج والأردن.

وتابع المفكر السياسي، أن مصر يوجد بها خط رئيسى منذ 2013 هو البناء والتنمية، فرغم الازمة الاقتصادية لم نجد مشروع واحد يتوقف، بالاضافة إلى مواجهة عدد من التحديات تتعلق بالأمن القومى المصرى التى ترجع إلى اشتعال الازمان على حدود مصر.